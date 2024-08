Incide le sue iniziali sulla parete del Colosseo turista 19enne bloccato e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non è la prima volta e non sarà l’ultima a Roma come in altre città d’arte.re il proprio nome o quello della fidanzata sulcome su qualsiasi altro un monumento è un reato. Questa volta è stato unucraino di 19 anni a sfregiare con le sueunadell’Anfiteatro Flavio tra l’ingresso del primo anello e l’atrio. Una testimone ha assistito alla scena e ha avvisato la vigilanza.il vandalo, è statodalla polizia del commissariato Celio e sanzionato. Due anni fa gli episodi erano stati diversi, in almeno due casi i turisti erano stati filmati in azione. Ai vandali viene solitamente contestato il deturpamento e deterioramento di beni culturali. Il reato cui è accusata (art. 518 duodecies del codice penale) è anche punito con la reclusione da due a cinque anni e si rischia una multa fino a 15mila euro.