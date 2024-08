EA presenta la nuova HERO per FC 25 | Fara Williams ecco chi è

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 16 agosto 2024) EA ha pubblicato un nuovo post sui suoi social per ufficializzare l’arrivo ditra la selezione diper il prossimo titolo EA FC 25.si aggiunge alla selezione di EROI già annunciata da EA e di cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo. The queen is back. England's most capped player ever,, returns to the pitch as ain #FC25.Pre-order the FC 25 Ultimate Edition by 20 August to add a dynamicto your Ultimate Team squad at launch. https://t.co/skASiUjUII pic.twitter.com/A4TO4qkDBS— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) August 16, 2024è una delle calciatrici più iconiche e rispettate nella storia del calcio femminile inglese. Nata il 25 gennaio 1984 a Londra, ha avuto una carriera straordinaria sia a livello di club che di nazionale.