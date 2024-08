Ucraina Mosca evacua distretto da 18mila abitanti nel Kursk Ma l’avanzata di Kiev ora rallenta i russi costruiscono trincee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)afferma che continua a fare “progressi” nella sua incursione a. Il quartier generale operativo della regione ha deciso dire tutti i residenti deldi Glushkovsky, zona che all’1 gennaio 2022 contava 17.558 persone, e il cui centro amministrativo si trova a 10 km dal confine con l’e 150 km dalla città di. Ma secondo il think tank Institute for the Study of War – citato anche da alcuni media ucraini – il ritmo delnella regione russa fra il 13 e 14 agosto èta leggermente, mentre le forze armate dicercano di stabilizzare il fronte in quell’area costruendoe altre fortificazioni.