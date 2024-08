De Zerbi | Sulla carta ho i giocatori più forti Greenwood è stato il primo che ho chiamato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’Equipe ha interviRoberto De, fresco allenatore del Marsiglia. I francesi lo presentano così: “Tatuaggio sul polpaccio, pacchetto di sigarette italiane tra le mani, shorts e t-shirt dell’Olympique Marsiglia, da lontano potrebbe essere scambiato per un tifoso dell’Om”. «Ci sono stati molti cambiamenti. La stabilità la troveremo lavorando. Non c’è una formula magica, un allenatore fa parte delle istituzioni, non è il capo. In campo sì, lì sono io il responsabile, il che non vuol dire che comandi ma che voglio stabilire le mie regole su come giocare», è il senso del discorso di De. De: «Perché via dal Brighton? Avevo idee diverse rispetto alla proprietà» L’ex allenatore del Sassuolo ha fatto un po’ di gavetta salendo sempre di livello. La pressione adesso si fa sentire? «C’è la parte negativa ma anche quella positiva.