Cerveteri 20mila euro da Arsial per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – “Lae deldei, la manifestazione più importante della tradizione e della storia di, giunta quest’anno alla sua 61esima edizione e che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto, ha ottenuto un importante finanziamento da parte dipari a. Il progetto presentato si è dimostrato essere ancora una volta di estremo interesse e dunque meritevole di essere sostenuto. In queste settimane insieme al resto della Giunta, ai Rioni e a tantissime realtà stiamo lavorando con intensità per l’organizzazione della: sarà una grande festa per tutta la città”. A dichiararlo è il Sindaco diElena Gubetti, nell’annunciare l’ottenimento da parte dell’Amministrazione comunale del finanziamento da parte di, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.