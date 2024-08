Prevenzione sport e natura La Longevity Run torna a Ovindoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 17 e 18 agosto laRun Summer Edition 2024 farà nuovamente tappa acon la sua terza edizione. Dopo aver toccato varie Regioni, tra cui Lazio, Toscana, Veneto e Trentino, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma, arriva in Abruzzo. Nelle due giornate presso il Villaggio dellaallestito nella piazza della località turistica abruzzese saranno offerti check up gratuiti dagli specialisti del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, coordinati dal professor Francesco Landi, ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli.