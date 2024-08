Nel decimo anniversario del suo debutto Michter' s lancia ancora una volta il suo bourbon US*1 Toasted Barrel Finish

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) LOUISVILLE, Kentucky, 14 agosto 2024 /PRNewswire/'s, con sede a Louisville, inizierà a spedire a settembre i lotti imbottigliati del 2024 del suo. Con il suo primo lancio nel 2014,'s ha creato la categoria con finitura in botte affumicata. "Dieci anni fa, dopo molta ricerca e sperimentazione, abbiamoto il primo whisky in botte affumicata: ildi's", ha osservato il presidente di's, Joseph J. Magliocco. "Non avevamo idea che sarebbe stato un prodotto talmente rivoluzionario." Per realizzare questa speciale versione affumicata,'s utilizza botti completamente invecchiate del suoSmall Batch Kentucky Straight e trasferisce il whisky in una seconda botte realizzata in legno essiccato all'aria per 18 mesi per un ulteriore invecchiamento.