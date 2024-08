Lo sfogo di Morgan dopo il caso Schiatti | Abbandonato da tutti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’artista ha scritto una lettera ai colleghitorna a parlaresettimane di silenzio. Il cantautore, al centro delle polemiche per il, cantante che l’ha denunciato per stalking. In attesa che la procura faccia il suo percorso,ha perso il contratto discografico con la Warner e sono stati messi in stand by i suoi programmi con la Rai. Leggi anche: Vandalizzato il murale per Paola Egonu: l’indignazione social L’artista ha così condiviso il suo stato d’animo in una lettera condivisa nella chat che ha con alcuni giornalisti. «Mi rivolgo ai miei colleghi – scrive– dovete sapere che cosa mi sta capitando perché stento a credere che tutta una classe di musicisti, cantautori, persone che pensano e che vivono artisticamente, non abbiano un minimo scrupolo e non abbiano la capacità di riflettere su quanto sta succedendo ad un loro simile, un loro amico.