Cosa spinge gli Houthi a destabilizzare il Mar Rosso L’analisi di Pedde

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il conflitto yemenita è tornato agli onori della cronaca alla fine dello scorso anno quando le forze di Ansarallah, meglio conosciute come, hanno iniziato a lanciare una sistematica serie di attacchi missilistici contro le navi in transito nel mare nell’oceano Indiano, ufficialmente in risposta alle violenze commesse da Israele a Gaza dopo i tragici fatti del 7 ottobre. La crisi yemenita, tuttavia, ha radici ben più profonde e articolate, che risalgono al conflitto civile emerso nel 2011 e che ha portato allo scontro tra le forze ribelli di Ansarallah nel nord e quelle del governo internazionalmente riconosciuto del sud ad Aden, poi sostenuto dalla coalizione militare a guida saudita nel corso di una lunga guerra.