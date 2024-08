Canottaggio dal 2028 addio pesi leggeri e dentro il coastal rowing L’Italia ha dei giovani tra i migliori al mondo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo la presenza in 8 edizioni consecutive dei Giochi, ovvero dall’introduzione, avvenuta ad Atlanta 1996, uscirà dal programma olimpico la specialità del doppiodel, che a Parigi 2024 è stata presente nel calendario delle gare per l’ultima volta. In sostituzione, è stato aggiunto al programma dei Giochi Olimpici del, che si disputeranno a Los Angeles, il beach sprint, disciplina del: si tratta dell’unica delle 16 discipline proposte da diversi sport ad essere inclusa nel programma dei Giochi di Los Angeles. Gli eventi inseriti nel programma dovrebbero essere confermati dal CIO all’inizio del 2025: la nuova disciplina condividerà la sede dei Giochi, già esistente, con un altro sport. Worldha affermato che sarà situata nel cuore di Los Angeles, suggerendo Long Beach, che dovrà ospitare anche il triathlon.