Psycho la spiegazione del finale e il suo reale significato

(Di martedì 13 agosto 2024), ladele il suo “, il classico thriller del 1960 del regista Alfred Hitchcock, contiene uno dei migliori e più famosi colpi di scena di tutti i tempi, che esaminiamo in dettaglio. Il curriculum di Hitchcock è costellato di film incredibili, mapotrebbe essere il suo più famoso e probabilmente quello che anche le persone che generalmente non guardano i vecchi film horror hanno visto con maggiore probabilità. Ciò è dovuto in parte al fatto cheha generato un franchise, con Anthony Perkins che è tornato a interpretare Norman Bates in tre sequel.ha anche avuto una presenza più recente nella cultura pop grazie all’acclamata serie Bates Motel di A&E.