Mercato Le visite mediche non hanno convinto | salta Pubill all’Atalanta

(Di martedì 13 agosto 2024) Niente Marcper la Dea. Il 21enne laterale spagnolo dell’Almeria, da lunedì a Milano per le, ieri è stato sottoposto ad una serie di ulteriori accertamenti clinici approfonditi. "Atalanta BC comunica che non è stato possibile perfezionare il trasferimento in nerazzurro del calciatore MarcPagés", si legge in una nota del club. Per questo la dirigenza nerazzurra sta già sondando due piste alternative per il ruolo di esterno destro. La prima porta al non ancora 21enne brasiliano Wesley Franca Lima, rivelazione del Flamengo, laterale che può giocare a destra e sinistra, velocissimo palla al piede. Wesley può arrivare per 15 milioni, la stessa cifra preventivata per. In alternativa, attenzione rivolta al 23enne gallese Neco Williams, terzino destro cresciuto nel Liverpool, poi al Fulham e dal 2022 al Nottingham Forest.