M O Usa | posticipato viaggio segretario stato Blinken

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – Ildiamericano Anthonyhala sua missione in Medio Oriente a causa dell’incertezza legata all’attacco di rappresaglia iraniano contro Israele. Lo ha riportato Axios. Secondo la stessa fonte, ieriaveva programmato di partire per il Medio Oriente il giorno successivo, con i colloqui per il cessate il fuoco che sarebbero ripresi questa settimana tra Qatar, Egitto e Israele. Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi non si aspettano che l’Iran lanci un attacco contro Israele oggi, malgrado le indiscrezioni che parlano di un attacco imminente. La scorsa settimana, Egitto, Qatar e Stati Uniti hanno invitato Israele e Hamas a riprendere le discussioni sui termini di un cessate-il-fuoco giovedì 15 agosto. I leader dei tre Paesi si sono detti pronti a presentare una proposta finale per raggiungere un accordo.