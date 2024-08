Lusso immerso nella natura | un’esperienza di vacanza unica nella capitale del camping a 5 stelle

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 13 agosto 2024)didela 5Una meta da record: Cavallino-Treporti si afferma come prima spiaggia d’Italia Con un numero impressionante di 6.818.604 presenze turistiche registrate nel 2023, Cavallino-Treporti ha consolidato il suo status dieuropea per le Vacanze Open Air, superando anche le mete più iconiche come Rimini. Il comune veneto ha registrato un incremento dell’8,8% rispetto all’anno precedente, staccando Rimini, che ha totalizzato 6.731.661 pernottamenti con un aumento del 3,7%. Nonostante la sua popolazione conti solo 13.325 abitanti, Cavallino-Treporti si colloca al quinto posto tra le destinazioni turistiche nazionali, preceduta solo da città d’arte di grande rilevanza come Roma, Venezia, Milano e Firenze.