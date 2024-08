Isola dei Famosi 2025 gli autori salutano Vladimir Luxuria | ecco chi è la nuova conduttrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 agosto 2024) Laedizione dell’deiè stata riconfermata con grande sorpresa nel corso della presentazione dei prossimi palinsesti. Nonostante il record negativo di ascolti, glihanno deciso di dare unaoccasione al reality. Tuttavia, proprio come ha fatto sapere il presidente Pier Silvio Berlusconi, ci saranno alcuni cambiamenti. E’ quasi sicuro che i protagonisti visti l’anno scorso nello studio saranno tutti sostituiti. In primis, la quale potrebbe lasciare il posto ad Elenoire Casalegno.dei: Elenoire Casalegno alla conduzione? L’ultima edizione dell’deiè stata la meno seguita di sempre, motivo per cui c’erano parecchi dubbi sulla riconferma del reality. Tuttavia, contro ogni pronostico, il programma tornerà a marzo con unaedizione. Sta di fatto che cambieranno parecchie cose e soprattutto parecchi interpreti.