Musk -Trump | la grande notte su X che può cambiare le presidenziali americane

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Elonintervista Donald. L’evento dell’anno, in onda stasera alle 20(le 2 da noi) sull’account X del tycoon si candida a dare un’ulteriore scossa alla campagna elettorale per le, dopo l’attentato al candidato repubblicano di quattro settimane fa e la rinuncia di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca in favore di Kamala Harris.e il sostegno aElonha recentemente dichiarato che X(già twitter) “deve essere politicamente neutrale” per meritare la fiducia dei consumatori, palesando il proprio supporto perin diverse occasioni.ha annunciato che durante l’evento verranno effettuati alcuni “test di scalabilità del sistema” per prevenire eventuali problemi tecnici, come quelli riscontrati durante il lancio della campagna presidenziale di Ron DeSantis nel 2024 su Spaces.