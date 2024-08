LIVE Cobolli-Paul 6-2 4-5 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro torna sotto nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Perfetto il game di. 40-0 Non risponde di rovescio. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima vincente. 4-4 Altra prima vincente di! 40-15 Larga l’accelerazione di rovescio diagonale di. 30-15 Servizio e dritto!! 15-15 Con la prima il romano! 0-15 In rete il rovescio di, sullo slice affilato di. 3-4 GRANDISSIMA accelerazione nello scambio di, con il rovescuo lungolinea. Il dritto con la palla bassa è a occhi chiusi e sulla riga, il break è recuperato! 15-40 Scambio lungo, sbaglia alla fine con il rovescio. 0-40 Largo il lungolinea di rovescio di! Tre chance di break, all’improvviso. 0-30 Stecca di dritto l’USA. 0-15 Ottima finta di lungolinea sul recupero della smorzata, va diagonale e chiude! 2-4 Bene stavolta in battuta il romano. Tocca di nuovo a