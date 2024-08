La Russia evacua la città al confine Situazione allarmante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Continua la battaglia frae Ucraina in territorio sovietico, con Zelensky che ha deciso di proseguire il tentativo di sfondamento nella Regione di Belgorod. Una manovra che gli analisti occidentali stanno cercando di decifrare da giorni, con opinioni diverse. Secondo Repubblica, Putin era già a conoscenza dal 12 di Luglio delle intenzioni dell’esercito avversario. Circostanza che, se confermata, farebbe aumentare gli interrogativi sulle reali intenzioni di Mosca. E sul perché, pur essendo a conoscenza dell’attacco imminente ai suoi territori di, abbia deciso di non intervenire in maniera preventiva. Se le intenzioni di Presidente ucraino sembrano abbastanza ovvie – recuperare consenso interno e dare un’impressione di forza in un conflitto che rimane impari, soprattutto per il numero di uomini su cui possono contare i due eserciti – quelle dei russi lo sono molto meno.