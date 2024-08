La capitale greca è assediata dalle fiamme evacuata Maratona

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 agosto 2024) Atene, 12 ago. (askanews) – Come ogni anno ormai, in Grecia è emergenza incendi. Un fronte del fuoco sempre più vasto sta costringendo i vigili ad arretrare tra fumo eimprovvise. I roghi hanno divorato boschi e case. La protezione civileha ordinato lunedì l’evacuazione di nuove località nella periferia nordorientale di Atene, dopo quella della città didomenica sera, a fronte di un violento incendio scoppiato domenica e che si sta rapidamente avvicinando alla. Almeno 7mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Le autorità greche hanno aperto lo stadio olimpico Oaka, nel nord di Atene, per ospitare le migliaia di sfollati.