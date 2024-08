51enne trovato morto | è accusato dell’omicidio del padre e non solo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un cinquantunenne è statodentro una diga, aveva confessato di aver ucciso suocolpendolo con un coltello I genitori sono i primi a prendersi cura di noi. Ci crescono fin da neonati, fanno di tutto per metterci sulla strada giusta e per garantirci un futuro che sia il più roseo possibile. Un lavoro di grande responsabilità, arduo, difficilissimo e pieno di intoppi e di imprevisti da superare e che servono da lezione. Nonostante questo, nella vita familiare non mancano episodi in cui si può arrivare allo scontro. Opinioni differenti, situazioni compromettenti, casi di litigi che in rare occasioni – ma purtroppo esistenti – sfociano anche nella violenza verbale, ma non. Si tratta di episodi tanto tragici, quanto unici, ma che non sono assenti nella cronaca e che, anzi, talvolta la caratterizzano per settimane.