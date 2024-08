Tuttosport – Chiesa ci sono aspettative non razionali | clamoroso dalla Turchia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-11 00:32:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: TORINO – Il futuro di Federicoè uno dei temi caldi in casa Juventus eemersi rumors di un interessamento da parte del Besiktas. Il portale TRT Spor ha riportato le parole del vice-presiddente del club bianconero Baskan? Huseyin che rivela: “È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei sottolineare che il giocatore ha un’aspettativa di stipendio di 9 milioni di euro e il club prevede 15 milioni di euro di obbligazioni. Cisette clubora in corsa. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma lenonmolto, e non è possibile soddisfarle“.