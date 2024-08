Quaranta medaglie dodici ori competitività | Parigi 2024 è stata la miglior Olimpiade di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024)di cuid’oro,in quasi tutte le discipline e tanti rimpianti: aè andata in scena ladidell’Italia. Per quantità, qualità e multidisciplinarietà. La spedizione azzurra salutacon(12 ori, 13 argenti e 15 bronzi), esattamente lo stesso numero raggiunto tre anni fa a a Tokyo ma allora gli ori furono 10, gli argenti pure e i bronzi 20. ILRE COMPLETO TUTTE LEITALIANE GIORNO PER GIORNO L’Italia è arrivata anonostante qualche delusione, infortuni pesanti e qualche decisione arbitrale che ancora fa storcere il naso. Da Sinner a Tamberi, senza dimenticare il Covid di Antonella Palmisano, qualche decisione un po’ così’ nel judo e nella scherma, il clamoroso furto arbitrale subito nel quarto di finale Italia-Ungheria del Settebello, il flop della boxe.