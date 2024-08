Olimpiadi Parigi 2024 Day 16 Diretta Gare Domenica 11 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Siamo arrivati all'ultimo giorno di queste):11alle 21 si terrà la cerimonia di chiusura. Ma ci sono altri verdetti da decretare: dalla mattina al pomeriggio si svolgeranno le ultimeper assegnare le medaglie negli sport di squadra, come pallamano, pallanuoto, pallavolo, basket. Ultimeanche per ciclismo su pista, pentathlon moderno, lotta, sollevamento pesi e maratona femminile. Gli Azzurri in gara sono Epis e Yaremchuk nella maratona femminile, l'Italvolley nella finale donne contro gli Usa, Sotero nel pentarhlon, e Balsamo e Paternoster nell'omnium femminile.TUTTE LEDEL 11Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni e l'orario delle partite di tennis dipende dall'ordine di gioco. In grassetto leper le medaglie.