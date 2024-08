Lotto il terno è clamoroso | show sulla ruota di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024), il: vincono tutti grazie ai numeri uscitidi. Ecco cos’è successo in una delle ultime estrazioni Estate piena, Ferragosto vicino, ma il gioco delnon si ferma mai. Nemmeno in questi giorni così caldi, e nei quali le persone di solito pensano a stare al mare, qualora fossero in vacanza, oppure a stare in famiglia. Ma ci sono quelli che evidentemente pensano al gioco del. E fanno bene, perché si vince sempre.(AnsaFoto) – Ilveggente.itNel corso di una delle ultime estrazioni inoltre, così come ci spiega Agimeg.it, è stato unsolo a regalare molteplici vincite agli italiani. Unincredibile, uno di quelli che non si sa perché è stato giocato in tutta Italia da diverse persone. Molte, comunque, di queste belle vittorie, sono state centrate in Campania, dove sono andate il 62% di tutte le cose centrate.