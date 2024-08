LIVE – Parigi 2024 Malagò in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Alle 16:30 di oggi, domenica 11 agosto, il presidente del CONI, Giovanniinterverrà innel giorno di chiusura delle Olimpiadi di. Una rassegna a cinque cerchi storica per l’Italia che si è presentata in Francia con una spedizione record da 403 atleti. Tanti risultati storici per gli azzurri. Esulta la ginnastica con l’oro nell’artistica di Alice D’Amato alla trave, il bronzo di Manila Esposito nella stessa finale, l’argento della finale a squadre, oltre alle medaglie nella ritmica di Sofia Raffaeli (bronzo) nell’individuale e delle Farfalle (bronzo) nel concorso a squadre. Nel tennis è arrivato il trionfo storico di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile, oltre al bronzo di Lorenzo Musetti nel singolare maschile.