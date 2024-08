LIVE Italia-USA 1-0 Olimpiadi volley femminile in DIRETTA | primo set per le azzurre 25-18

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 In rete la battuta di Fahr. 7-5 Difesa di Fahr e diagonale di Egonu. 6-5 Sylla si inventa un pallonetto allucinante. 5-5 Diagonale di Skinner, che ritarda il colpo. 5-4 Invasione a rete delle americane. 4-4 Finalmente un punto intempo dalle centrali, in questo caso Fahr. 3-4 Lunga la battuta di Egonu. 3-3 Free ball provocata dalla battuta di Egonu, poi pallonetto di Bosetti. 2-3 Contenuto iltempo di Fahr, poi sbaglia Ogbogu. 1-3 Entra Larson e va subito a segno con un pallonetto. 1-2 Pallonetto di Egonu. 0-2 Largo il diagonale di Egonu. Ora non bisogna allentare la pressione. 0-1 Ace di Poulter, Sylla sbaglia la ricezione. Inizia il secondo set con Poulter in battuta. Americane fallose in attacco.