LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | parte la lotta per la pole Ducati sfida Razgatl?o?lu

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 La classifica provvisoria a 7 minuti dalla fine 1 54 RAZGATLIOGLU 1’39.870 PIT IN2 9 PETRUCCI 1’40.138 +0.268 PIT IN3 11 BULEGA 1’40.141 +0.271 4 22 LOWES 1’40.386 +0.516 PIT IN 5 1 BAUTISTA 1’40.417 +0.547 PIT IN 6 65 REA 1’40.456 +0.586 PIT IN 7 31 GERLOFF 1’40.471 +0.601 PIT IN 8 77 AEGERTER 1’40.505 +0.635 PIT IN9 47 BASSANI 1’40.538 +0.668 PIT IN10 55 LOCATELLI 1’40.628 +0.758 PIT IN 15.52 Bulega si migliora e sale al terzo posto in 1.40.141. L’italiano ha 2571 millesimi di ritardo da Razgatl?o?lu che nel quarto settore è stato impeccabile. Tutti stanno ora tornando ai box prima dell’ultimo tentativo cronometrato. 15.51 Petrucci al secondo posto! La#9 si porta a 268 millesimi da Razgatl?o?lu, l’italiano minaccia il turco.