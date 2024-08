La trattoria che non ti aspetti a due passi dall' autostrada tempio della carne e delle Chianine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024) C’erano una volta quelle guide che tenevi in macchina. Me le ricordo gialle, forse me lo immagino, ma erano una sorta di bibbia per chi viaggiava tanto in auto. Tra le preziose pagine c’erano i migliori ristoranti a una manciata di minuti da ogni casello, che poi spesso si rivelavano semplicemente il meno peggio, qualche piatto commestibile in mezzo al mare del nulla o dicce che se non ti impedivano di riprendere a guidare finito il pasto, beh poco ci mancava. Trae aglione Ecco, nell’immaginazione è lì, a svettare come un gigante sulle spalle di nanifamiglia Fierli. Un posto che è insieme un allevamento di stupende, una bottega che squaderna la strepitosavacche toscane incorniciata da una selezione di prodottiterra (l’aglione! Provate l’aglione!). E un’osteriaa quale non vorresti mai andartene.