La nuova maglia rievoca la storia Ispirata al mito degli Invincibili

(Di sabato 10 agosto 2024) Per questa stagione, il centro R&D Kappa, nella realizzazione dellahome dello Spezia, rende omaggio allasportiva aquilotta. Il design si ispira a una storica divisa Kappa: quella’ della stagione 1999/2000, anno in cui lo Spezia ottenne la promozione in Serie C1 dopo aver dominato il campionato di C2, tanto da chiudere da imbattuto. La divisa si presenta nel suo classico colore bianco, con dettagli neri sulle maniche e sul colletto. La vera novità è rappresentata dall’iconica Banda Kappa, con il suo logo Omini in ripetizione, all’altezza delle spalle. Sul retro del colletto è presente la scritta ‘1906’.