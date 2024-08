Incidente a Parabiago muore ciclista di 52 anni investito sulla strada provinciale 149

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)(Milano), 10 agosto – Un uomo di 52ha perso la vita ieri attorno alle 20149 che passa attraverso le campagne di, in provincia di Milano. L’impatto L’uomo, in sella a una bicicletta, è statoda un’automobile e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I soccorritori del 118 intervenuti con un’automedica da Varese e un’ambulanza sono riusciti a stabilizzare l’infortunato e procedere poi al trasporto in codice rosso all’Ospedale di Legnano. Purtroppo i tentativi dei sanitari del pronto soccorso legnanese nella notte non sono stati sufficienti a salvargli la vita: nelle prime ore del mattino è stato purtroppo constato il decesso.