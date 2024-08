I 15 anni senza Antonio | Che dolore non perdono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Sarà celebrata questa mattina, alle 8, nella frazione di San Giuseppe, a Colli del Tronto, la messa in onore diDe Meo. Sono passati 15, dalla morte di, lo studente-cameriere di 23, di Castel di Lama che la notte del 10 agosto 2009, a Villa Rosa di Martinsicuro, in un’area verde, venne aggredito ed ucciso a calci e pugni per futili motivi da tre rom (uno dei quali, all’epoca dei fatti, minore di 14e quindi non imputabile). La mamma Lucia Di Virgilio non si dà pace. "Questisembra non siano trascorsi sento dentro di me lo stesso, la stessa pena. Prima mi consolava andare al cimitero, adesso sento sempre di più la mancanza, di quel figlio tanto caro e affettuoso. Mi ha lasciato un vuoto incolmabile, nella nostra casa si è spenta una luce.