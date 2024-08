Dall’Eccellenza alla Seconda Oggi l’ufficializzazione dei gironi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), salvo sorprese, il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti dovrebbe ufficializzare la composizione deidel calcio dilettantistico,a categoria. E anche le formazioni di Pistoia e provincia avranno una base in più su cui pare la preparazione in vista del ritorno in campo che per tutte coinciderà con il primo turno di coppa, il prossimo 1 settembre. In Eccellenza, sarà il Ponte Buggianese a rappresentare il movimento calcistico provinciale, con l’inizio del campionato già fissato per l’8 settembre. Quel giorno l’arbitro darà il fischio d’inizio anche al campionato di Promozione che vede una corposa rappresentanza intraprovinciale: oltre al Casalguidi e al Montecatini retrocesso, ci saranno l’Intercomunale Monsummano, la Lampo Meridien e la Larcianese.