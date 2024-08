Dai video social ai club più chic Jimmy Sax conquista la Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Dall’immensa notorietà virtuale, grazie al successo dei suoisu YouTube, alle folle adoranti che ballano ascoltando i suoi fraseggi al sassofono. Torna in ItaliaSax, una famata postando i filmati delle sue solitarie performance in rete, per far ballare i frequentatori del Papeete Beachdi Milano Marittima, dove l’artista francese – vero nome Jeremy Rolland – si esibirà questa sera dalle 22.30. Al centro del suo concerto canzoni che sono diventate casi mediatici, come No Man No Cry, che cita nel titolo il brano di Bob Marley e che, come dice lui stesso, "dimostra che bastano solo tre note e un tema, se sono eseguite con passione e amore, per scrivere una bella ballata".Sax è molto legato alla scena delle discoteche più alla moda.