Boom di occupati tra i lavoratori sotto i 25 anni si riduce il divario con l’Europa | lo studio

(Di sabato 10 agosto 2024) Si accorcia la distanza tra Italia ed il resto delsul lavoro tra gli under 25. Tra il 2021 e il 2023 l’occupazione giovanile nel nostro Paese ha fatto segnare un’impennata con un tasso di crescita dell’8,9%, doppio rispetto a quello generale del 4,5%. A rilevarlo è unodella Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che nella sua nota di aggiornamentolinea come sul milione e 26 mila posti di lavoro in più registrati nei trepresi in esame circa 439mila hanno riguardato giovani con meno di 35e di questi 169mila sono gli assunti tra coloro con un’età inferiore ai 25. I numeri dell’occupazione giovanile Secondo l’elaborazione degli esperti del lavoro su dati Istat, è proprio la categoria degli under 25 ad aver fatto registrare il tasso di crescita più alto, con un +16,7%.