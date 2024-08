Roma l’ospedale Santa Lucia in crisi | il governo stanzia 11 milioni di euro per salvarlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilha deciso di intervenire urgentemente con un contributo straordinario di 11diper salvaredi, una struttura sanitaria nel campo della nriabilitazione e della ricerca nscientifica. Si tratta di un sostegno, previsto per il 2024, che è stato incluso nel decreto-legge omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa di una soluzione strutturale che permetta alla FondazioneIRCCS di continuare a operare stabilmente., che rischia il fallimento a causa di un ingente debito didi, è considerato un presidio fondamentale per il servizio sanitario regionale e nazionale, impiegando più di 800 persone.