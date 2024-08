Finalmente un buon posto dove mangiare a Ostia! Ecco l' osteria di pesce da non perdere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pur essendo nel cuore diLido, a due passi dalla piazza col monumento a Pasolini, l'insegna di Emanuele Landi e di Claudio Prossamariti - il primo in sala e in cucina il secondo - non è particolarmente visibile, stretta tra locali più grandi e main stream. Quando ci passi davanti, però, se riesci a girare gli occhi verso l'Landi, è come se ti venisse un flash da un film girato nella New York degli anni Ottanta. Quasi un quadro Un box quadrato che ha sullo sfondo le bottiglie scelte una per una da Emanuele, a sinistra un lungo divano di pelle (in moderno stile Chester) che prende tre tavoli e a destra un piccolo bancone e l'apertura per la cucinalavora Claudio.