Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 9 agosto tv streaming

(Di venerdì 9 agosto 2024) Rimangono solo le finali alledida disputare.e domani non ci sarà altro da guardare sul ring del Court Philippe Chatrier, all’interno del Roland Garros. Solo ultimi atti, soltanto sfide per l’oro in scena per quella che potrebbe essere un’ultima due giorni a cinque cerchi. L’appuntamento più importante è stato inevitabilmente “salvato” per la fine, vale a dire il combattimento tra l’algerina Imane Khelif, che a(e non solo) gode visibilmente di sostegno, e lo si è visto anche sulle tribune, e la cinese Liu Yang. L’altra interessante finale femminile è tra la cinese Yu Wu e la turca Buse Naz Cakiroglu nei 50 kg.