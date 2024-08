Aereo precipitato in Brasile il video dell’incidente

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – "E'". Uncon 62 persone a bordo – 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio – precipita in, nello stato di San Paolo. Iripresi dalle persone a terra mostrano la dinamica dell'incidente. L'si avvita in una drammatica spirale, il velivolo appare totalmente fuori controllo, senza possibilità per i piloti L'articoloin, ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.