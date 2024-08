VIDEO – Inter a lavoro sul campo e allenamento dopo l’Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) La preparazione pre-campionato dell’ha subito un intoppo ieri sera a Monza, dove i nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal. Il giorno, la squadra si è riunita inper proseguire ilestivo prima dell’inizio del campionato. NESSUN CAMPANELLO DI ALLARME – La prima sconfitta dell’in amichevole di questo pre-campionato non deve certo mettere in allarme nessuno, trattandosi di un amichevole estiva, ma sicuramente dovrà far riflettere, oltre ad aver già dato le prime indicazioni a Simone Inzaghi anche sulla condizione di alcuni giocatori. Nonostante il risultato negativo, da Appiano Gentile filtrano segnali di serenità, così come mostrato nelpubblicato direttamente dal club nerazzurro sui social.