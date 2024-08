Summer Night speciale E’ il giorno di ’Follsonica’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) FOLLONICA Stasera al Follonicava in scena l’appuntamento più atteso per la città del Golfo: "Follsonica – Vento in Faccia" in un’edizione"garden". Una serata con la migliore musica emergente in cui a fare da protagonisti sono proprio giovani artisti locali. Per la sua diciassettesima edizione, lo spettacolo si terrà nell’area food del "Follonicas" nel Parco centrale a partire dalle 20 fino alle 24. Una serata a ingresso gratuito in cui si alterneranno sul palco nomi della scena musicale emergente di Follonica e dintorni. Una serata trasversale all’insegna di generi musicali diversi tra loro, durante la quale poter scoprire giovani talenti locali e lasciarsi travolgere dalla musica più fresca dell’estate.