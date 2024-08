Sangiuliano la gaffe su Napoli e il licenziamento del Social Media Manager

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Ministro della Cultura, Gennaro, è al centro di una nuova controversia per unasu Instagram che ha portato alle dimissioni del suo. Lariguarda la celebrazione dei due millenni e mezzo di, erroneamente trasformati in due secoli e mezzo. Negli ultimi giorni, il Ministro della Cultura, Gennaro, è stato coinvolto in una polemica dovuta a unasu Instagram. La vicenda ha causato non solo imbarazzo ma anche le dimissioni del suo, Michele Bertocchi. L’errore consisteva nell’annuncio di un comitato per celebrare “i due secoli e mezzo di” anziché i corretti due millenni e mezzo., foto Ansa – VelvetMagIl post incriminato è apparso sull’account ufficiale del ministro della Cultura, annunciando la creazione di un comitato per celebrare i “due secoli e mezzo di“.