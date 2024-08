Parigi 2024 Italia-Turchia oggi | semifinale pallavolo orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – L’incontro laalle Olimpiadi diper andare a caccia di una storica finale per la medaglia d’oro ai Giochi. La Nazionale del ct Velasco affronta8 agosto alle 20 – intv e streaming – lacampione d’Europa per compiere un altro passo verso il titolo olimpico. Le azzurre sono reduci dal convincente successo per 3-0 contro la Serbia: “Ora dobbiamo resettare tutto e ripartire. Abbiamo vinto la partita più difficile, perché se si perde nei quarti di finale si va a casa a mani vuote. Questo è un grande gruppo e sapevo che la vittoria era alla portata, forse non mi aspettavo un 3-0”, il commento di Velasco dopo il match dominato da Antropova, Egonu e compagne.si torna in campo contro lacampione d’Europa che l’ha battuto 3-0 nella fase a gironi lo scorso 4 agosto.