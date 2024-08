L’allarme sicurezza in città Ccn raccoglie 500 firme Scoppia polemica politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) PONTEDERA Sono oltre 500 le persone che hanno firmato e sottoscritto l’esposto presentato dal Centro commerciale naturale ed indirizzato al Prefetto di Pisa che ieri è stato alla stazione dei carabinieri di Pontedera. Un esposto che chiede piùin, maggiore attenzione al centro cittadino e in particolare ai negozi. Una settimana fa i commercianti, insieme ad altri cittadini, scesero in piazza per chiedere più, dopo una serie di episodi di cronaca che hanno esasperato i commercianti. "Sembra evidente che la richiesta comune è di una Pontedera più sicura – ha detto Alessandro Lonsi, presidente del Ccn – Ci auguriamo che dopo la manifestazione e l’invio di questo esposto vengano presi dei provvedimenti che facciano sentire sicuri commercianti, cittadini e clienti.