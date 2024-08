La pistoiese Gabbrielleschi sesta nei 10km di fondo di nuoto a Parigi | La dedica a mia nonna che non c’è più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pistoia, 8 agosto 2024 – Tra le prime nuotatrici dial mondo, campionessa olimpica d’umanità. La storia di Giulia, nuotatricescambiata per fiorentina dalla stessa Feder(è nata casualmente a Firenze, ma ha sempre vissuto a Pistoia), si è sublimata questa mattina col raggiungimento del sesto posto alle Olimpiadi di2024. Ma più dell’eccellente risultato ottenuto nella 10 chilometri ottenuto in una Senna dalle acque poco limpide e dalle correnti molto forti, hanno commosso sportivi e non le sue parole nell’intervista a caldo, realizzata da Mamma Rai. Lì Giulia ha dato, se possibile, ancora di più.