Iva Zanicchi travolta dal dolore per l’amato Fausto | erano inseparabili dal 1987 VIDEO

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ivadal. Il compagno di una vita, il produttore musicalePinna, malato da tempo, è morto all’età di 74 anni. La coppia era insieme dal, pur non essendosi mai sposata. La notizia è subito rimbalzata tra amici e colleghi, tra i primi a mandare un messaggio di vicinanza alla cantante è stato il profilo Instagram di Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: “Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immensoper la perdita del tuo amato”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Iva, 84 anni, negli ultimi mesi aveva diradato gli impegni lavorativi per stare vicino al compagno.