Yusuf Dikec e quella bufala sul litigio con la moglie cos’è successo?

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Dikeç, vincitore della medaglia d’argento nel tiro a segno misto a squadre dai 10 metri, è uno dei personaggi simbolo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Merito (anche) del suo inconfondibile stile sportivo, visto che spara con la mano in tasca (e qui vi abbiamo spiegato perché). Come si fa a capire se un personaggio ha bucato davvero lo schermo? Facile: dalla quantità sterminata di meme a lui dedicati. E anche per la velocità di diffusione di bufale su di lui. Una di queste è che lui, meccanico, avrebbe iniziato a tirare dopo una lite con laa seguito di un divorzio turbolento. Come a dire, per “sfogare” i suoi istinti violenti. Nulla di più falso. Le operazioni di debunking condotte dagli esperti di Open hanno smontato pezzo per pezzo la questione.