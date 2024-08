Previsioni Meteo per il 7 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 7si prospetta una giornata di grande variabilitàrologica in Italia: ecco cosa prevede il. Aumenta l’instabilità atmosferica, soprattutto al Nord Italia e, in particolar modo, in Piemonte. Di seguito, dunque, ecco come sarà la situazione nelle prossime 24 ore. Situazione di grande instabilità prevista per mercoledì 7. Questo, almeno, è quanto si apprende dalle. Se prosegue la morsa del caldo africano al Centro-Sud, il Nord Italia sarà soggetto a un’ondata di maltempo. Ilper la giornata di mercoledì 7(Foto X @MMmarco0) – VelvetMagAl Nord, infatti, la giornata inizierà con rovesci e temporali, specialmente tra Veneto ed Emilia, mentre nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi si sposteranno sulle Alpi, Piemonte e alta Lombardia.