Palazzo Chigi pronto il volo di Stato per Valerio Bianchi Si attende l' ok dei medici 

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano èa firmare l'autorizzazione aldiper il trasporto didalla Grecia all'Italia ma si potrà procedere solamente nel momento in cui sarà disponibile un certificato dei medici ellenici che attesti la possibilità che il giovane possa essere imbarcato in tutta sicurezza su un aereo. Lo si apprende da fonti di. Il ragazzo, un ventiduenne di Marino, Comune dei Castelli romani, il 1 agosto scorso ha avuto un incidente mentre si trovava a bordo di un quad, finendo in un dirupo sull'isola di Zante. Da allora si trova in coma, e vista la gravità della situazione ètrasportato all'ospedale Agios Savvas di Atene.