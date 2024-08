Olimpiadi di Parigi 2024 Senna balneabile ma l’Italia si allena in piscina | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo il via libera da parte della federazione internazionale per l’mento di ricognizione nellain vista della 10 km di nuoto in acque libere alledista rifinendo la preparazione presso unadel circuito olimpico. La decisione è stata presa dal coordinatore tecnico della nazionale italiana Stefano Rubaudo, dal tecnico Fabrizio Antonelli e dagli stessi atleti di concerto con la dirigenza federale, in quanto, nonostante venga ribadita la fiducia negli organizzatori e nei controlli svolti, “preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara“. Una ricognizione l’ha svolta proprio Rubaudo, che si è tuffato nelle acque della: “Ho percorso mezzo giro e ho ricevuto conferma di quanto sapevamo. L’acqua non ha sapore né odore, le correnti sono molto forti.