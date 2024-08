Gianmarco Tamberi debutta alle Olimpiadi 2024 con l’immancabile portafortuna | ecco il significato delle sue calze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È tornato in pedana nonostante la paura e lo spavento che ha dato a mezza Italia qualche giorno fa. L’olimpionico italianonon era sicuro di poter prendere partea causa di possibili ‘calcoli renali’. Poi, però, per fortuna, il portabandiera italiano è riuscito a vincere la malattia, a volare verso Parigi e a gareggiare in mattinata. E, come sempre, è stato al centroscene: prima ha aiutato il suo amico (e oro olimpico con lui a Tokyo) Mutaz Barshim e poi si è qualificato per la finale. Ad aiutarlo nell’impresa, però, c’era anche la scaramanzia. E noi italiani lo sappiamo meglio degli altri: un oggettoscaccia via ‘il malocchio’. Evidentemente ci crede anche ‘Gimbo’ (questo il suo soprannome): l’altista italiano è diventato famosissimo per il ‘half shave’, ovvero la sua caratteristica barba tagliata solamente da un lato.